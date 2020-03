MotoGP, Fabio Quartararo: “19 Gran Premi di fila perfetti per me”

Fabio Quartararo si dice pronto anche a 19 GP di fila pur di disputare la stagione MotoGP. E non esclude l'ipotesi di due gare a week-end in stile SBK

Fabio Quartararo prosegue gli allenamenti anche all’interno della sua abitazione in Andorra. Con la stagione MotoGP bloccata e dal futuro incerto, il francese del team Yamaha Petronas non si arrende e sfrutta persino le scale per tenersi in forma. In un’intervista a Canal + ha spiegato nei dettagli parte del suo programma di allenamento quotidiano, che consiste in 2001 scale (5,11 km), 80 salti al petto, 100 flessioni, 400 mountain climbers e 100 squat con salto.

In assenza di gare Fabio Quartararo, complice anche la sua giovane età, può basare tutto sul fisico: “Proviamo a spingere un po’ i nostri limiti. Fisicamente è difficile, ma dobbiamo tenere duro e farlo, è importante che i piloti siano al 100% delle capacità“. Se tutto procederà al meglio il calendario 2020 richiederà un enorme sforzo, con un Mondiale MotoGP abbreviato e con Gran Premi ravvicinati. Dopo i tanti rinvii (Thailandia, Austin, Rio Hondo, Jerez) dovremo attenderci molti week-end di gara senza domeniche di riposo. “Se avessimo avuto 19 gare di fila sarebbe stato perfetto per me“.

Quel che sembra certo è che non ci sarà nessuna pausa estiva, a meno che il campionato non prenderà il via a settembre… “A luglio di solito abbiamo tre settimane di pausa. Penso che questa pausa sia già abbastanza lunga – ha proseguito Fabio Quartararo -. Quindi non dirò che faremo 19 gare in 19 settimane, ma è vero che possiamo fare molte gare di fila, forse riducendo il fine settimana a un giorno“. Non vede l’ora di ricominciare il miglior rookie MotoGP del 2019, dicendosi disponibile anche a due gare in un week-end, in stile Superbike. “Dipenderà dai circuiti. L’anno scorso abbiamo visto che alcuni circuiti erano complicati dal punto di vista fisico. Penso che potremmo farlo, ma per questo devi essere davvero preparato fisicamente“.