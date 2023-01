MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Mai detto di voler smettere”

Fabio Di Giannantonio si appresta a vivere la sua seconda stagione in MotoGP con la Ducati del team Gresini Racing. Dopo un anno da rookie costellato di alti e bassi, errori e ottimi spunti, vedi la pole del Mugello, il 24enne pilota romano cerca più costanza e consistenza. Al suo fianco ci sarà il nuovo capotecnico Frankie Carchedi, ex ingegnere di pista di Joan Mir in Suzuki. Una bella botta di esperienza all’interno del box che dovrebbe appianare alcune spinose questioni che hanno fatto da freno nel 2022.

Nel giorno della presentazione ufficiale del team Gresini, ‘Diggia’ ha le idee ben chiare su quelli che saranno gli obiettivi. A sua disposizione una Ducati Desmosedici GP22, la stessa con cui Pecco Bagnaia ha conquistato il titolo MotoGP. “La moto 2022 non è molto diversa dalla GP21, ma ci sono delle modifiche. Continuerò il mio processo di apprendimento, l’obiettivo stagionale è di migliorare ogni gara, cercare di rimanere nei primi 15 e poi entrare in top-10, fino ai primi 5 e magari fare anche qualcosa di più. Abbiamo i piedi per terra, ci prendiamo il tempo di cui abbiamo bisogno, le sensazioni sono positive e mi sento pronto“.

Gli errori della stagione MotoGP ’22

Nel finale della scorsa stagione qualcuno ha frainteso un suo post sui social e sembrava in procinto di voler gettare la spugna. In realtà era tanta l’amarezza per i risultati che tardavano ad arrivare, con un solo punto ottenuto nelle ultime sette gare e un 20° posto in classifica finale. Il confronto con Enea Bastianini, vincitore di quattro Gran Premi, non ha certi aiutato dal punto di vista psicologico. Ma per Fabio Di Giannantonio era solo il primo anno in MotoGP e ha pagato lo scotto di uno staff ancora con poca esperienza. “Non ho mai detto di voler smettere di guidare. E’ stata una stagione di alti e bassi, quando si è rookie bisogna fare tanti tentavi ed errori. Anche fallire per capire qual è il problema e poi ripartire da quel punto. Abbiamo fatto i nostri errori, ma è normale sbagliare, perché tutte le persone della mia squadra erano rookie. Grazie a Frankie (Carchedi, ndr) abbiamo l’esperienza giusta per poter alzare il livello e fare qualcosa di più“.

Nuove ambizioni per Di Giannantonio

Il test di Valencia dell’8 novembre scorso gli ha permesso di prendere confidenza con la nuova Ducati, ha realizzato un buon giro veloce piazzandosi sesto nella classifica dei tempi. Le aspettative sono promettenti, adesso tocca lavorare sodo e spingere sul gas per ambire a traguardi ambiziosi. “Voglio essere il migliore della MotoGP e in gara. Tutto il programma invernale è stato realizzato sul migliorarsi, essere più forti, avere più concentrazione e resistenza. Credo che andrà bene per me. Sul nuovo responsabile della squadra credo che ha molta esperienza e ci aiuterà a rimuovere degli errori che abbiamo fatto l’anno scorso. Le sensazioni sono buone – ha chiosato Fabio Di Giannantonio – e non vedo l’ora di iniziare“.

Foto: Gresini Racing