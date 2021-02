MotoGP, Ezpeleta: “Nessuna indagine sul caso Marc Marquez”

Carmelo Ezpeleta chiarisce alcuni aspetti della prossima stagione MotoGP. E smentisce un'indagine della Honda sul caso Marc Marquez.

Carmelo Ezpeleta mette i puntini sulle ‘i’ a meno di due mesi dall’inizio della stagione MotoGP. L’annullamento dei test a Sepang “non è una grande perdita” grazie al congelamento dei motori e dell’aerodinamica. Si inizierà a porte chiuse e la situazione è sicuramente da bollino arancione. “L’anno scorso prima di andare in Qatar non pensavamo che potesse arrivare la pandemia. Adesso stiamo peggio, perché sappiamo già quanto sia grave la pandemia – spiega il boss della Dorna ad ‘AS’ -. E meglio nel senso che abbiamo già l’esperienza di fare un campionato con la bolla. Siamo meglio preparati, senza dubbio“.

Calendario e vaccini

Nel 2020 il Coronavirus ha colto alla sprovvista, costringendo a spegnere i semafori solo a luglio. Adesso si riparte a marzo, all’orizzonte una stagione MotoGP quasi interamente continentale. Argentina, Texas, Thailandia, Australia sono in via di cancellazione. “L’obiettivo quest’anno è fare un campionato di almeno 18 gare. Se riesci ad arrivare a 20, perfetto, ma almeno 18 e tra i mesi di marzo e novembre. L’ideale è questo e, se non può essere, ci adatteremo“. La speranza di Ezpeleta è di riuscire a vaccinare tutti gli addetti ai lavori a Mondiale in corso. “L’argomento del vaccino è ancora molto riservato al personale a rischio e non a persone normali. Spero che finiremo l’anno con tutti vaccinati, ma vedremo“.

Capitolo Honda

La presenza dei tifosi dipenderà dall’andamento della pandemia e dalle normative dei singoli governi. Ma nel prossimo campionato MotoGP mancherà ancora Marc Marquez? “Marc deve fare ciò che gli si addice e non preoccuparsi di nulla. Ovviamente è importante che Marc sia lì, ma non voglio mettergli pressione. Gli parlo regolarmente e lo trovo forte. È concentrato sul recupero il più possibile e non in attesa del calendario“. Nelle settimane scorse si parlava di una “caccia ai responsabili” in casa Honda (a cominciare dal dott. Angel Charte…), voce che Carmelo Ezpeleta smentisce. “È una bugia. Ho parlato con chi devo parlare in Honda e non c’è assolutamente nessuna indagine, assolutamente nulla. Non posso dirlo più chiaramente“.