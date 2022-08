MotoGP, Enea Bastianini: un messaggio per i vertici della Ducati

Enea Bastianini non solo ha dimostrato di non aver perso il feeling con la sua Ducati Desmosedici, ma ha dato prova di sapere gestire anche le situazioni più difficili. Nel round MotoGP a Silverstone ha girato per venti giri con un’ala aerodinamica spezzata in seguito ad un contatto alla partenza. Ha perso subito posizioni fino a scivolare in 11esima piazza, ma ha recuperato molte posizioni e divertito il pubblico, beffando all’ultimo giro anche il diretto rivale per un posto nel team factory, Jorge Martin.

Bastianini in volo con un’ala

Una gara iniziata in salita e conclusa in grande discesa per il pilota Gresini. “Nei primi due giri non capivo cosa fosse successo, non vedevo che non avevo più la aletta. Ma nelle curve a sinistra l’anteriore tendeva a chiudersi e cercavo di spingere il manubrio sinistro cercando di fare leva sul ginocchio. Era faticoso ma dopo qualche giro non è stato un grosso problema, fortunatamente non c’era neppure vento in pista… Non avendo guidato le MotoGP senza le ali non so il comportamento, è la prima volta che mi accade una cosa del genere“.

Cosa significa coprire la distanza di gara con una moto priva di un’aletta? “Ha dovuto controbilanciare con il suo corpo questa differenza di carico sulla moto“, ha spiegato il capotecnico Alberto Giribuola. “Ha avvertito molti più movimenti perché era sbilanciato. E’ stato bravo a gestire una situazione difficile continuando a rimanere concentrato“.

La sfida con Jorge Martin

Il ballottaggio per il team Ducati ufficiale continuerà ancora al Red Bull Ring fra poco più di una settimana. Prima di Misano i vertici di Borgo Panigale dovranno prendere “una decisione non facile“, che non sarà certamente su basata sul sorpasso di Enea nei confronti di Jorge all’ultimo giro del GP di Silverstone. Sebbene per il romagnolo possa rappresentare “un aiuto in più per chi deve prendere la decisione“. Un chiaro messaggio ai vertici della Casa emiliana: “Se dovesse essere di nuovo così in Austria, non c’è certo motivo per una decisione diversa. Ma sappiamo tutti che Jorge è un pilota molto forte. Conosciamo il suo valore e il suo talento, quindi vedremo come sarà il futuro“.