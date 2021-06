MotoGP, Enea Bastianini: “Trovato l’accordo con Ducati”

Enea Bastianini e Ducati hanno limato gli ultimi dettagli del contratto. Dalla stagione MotoGP 2022 correrà per il team Gresini con una GP21.

Enea Bastianini approda al week-end olandese dopo aver chiuso fuori dalla zona punti l’ultima gara di MotoGP al Sachsenring. Una penalizzazione di tre posizioni in griglia di partenza ha complicato ulteriormente la performance tedesca. Un episodio che il romagnolo non ha ben digerito pur accettandolo di buon grado. Adesso massima attenzione al prossimo round: “Assen è una pista che mi piace, ho fatto dei bei risultati, con la Moto3 andavo forte. Vediamo come mi comporterò quest’anno con la MotoGP“.

I dati raccolti nell’ultimo Gran Premio potrebbero servire ad Enea Bastianini per fare meglio in Olanda. “Aspettative alte, non tutti i week-end vengono come te lo aspetti. Il Sachsenring è stata una gara molto difficile per me, ma abbiamo tratto dei lati positivi. Sicuramente qui potremo essere più competitivi“. Chiuso il capitolo per il suo futuro in MotoGP. Nel 2022 vestirà livrea Gresini Racing in sella alla Ducati, con cui ha limato i dettagli dell’accordo. Dal prossimo anno avrà a disposizione una Desmosedici GP21 con gli ultimi aggiornamenti che vedremo a Valencia. “Abbiamo trovato l’accordo con Ducati, si andrà avanti con loro e soprattutto con Gresini che è stata la mia prima famiglia, che ha creduto in me. Tornare a correre per loro è fantastico – conclude ‘Bestia’ -. Adesso ci concentriamo sul 2021 per essere competitivi”.

Foto: Getty Images