MotoGP, Enea Bastianini super rimonta: “Adesso taglierò i capelli”

Enea Bastianini chiude 11° la sua seconda gara MotoGP. I capelli gli hanno ostacolato la corsa verso la top-10 e quindi ha deciso di darci un taglio.

Enea Bastianini chiude 11° la sua seconda gara MotoGP dopo una partenza dalla penultima fila. Un Gran Premio di Doha tutto in rimonta, specie nella seconda parte, quando martellava sull’1’51” basso. Purtroppo un problema banale gli ha tolto la lucidità necessaria per entrare nella top-10, ma anche questo servirà da esperienza. Il rookie del team Esponsorama ha guadagnato altri punti e ora punterà a migliorare sul giro secco per cercare di scattare da una fila più avanzata.

Tre migliori giri in gara, per il campione Moto2 una prestazione da incorniciare, con un gap di appena 5 secondi dal vincitore. “Sono veramente contento della gara, abbiamo ritrovato il feeling che avevamo perso durante questo week-end. Andiamo via soddisfatti, a sette giri dalla fine mi sono andati i capelli negli occhi e ho avuto dei problemi a rimanere lucido. Avrei potuto fare di più, ma per una cavolata abbiamo compromesso un bel risultato finale“.

Risultato finale compromesso anche dalla pessima qualifica, dovuta ad un problema al cambio e a qualche effetto collaterale del vaccino. “Sarebbe stato meglio partire più avanti, ma sappiamo di avere un buon potenziale, la moto va bene, mi sentivo più a mio agio. Andiamo a Portimao sapendo di avere più esperienza e consapevole di dover migliorare in qualifica“, aggiunge Enea Bastianini. “Adesso li taglierò perché mi hanno fatto arrabbiare. Soprattutto a metà gara riuscivo a fare la differenza, anche rispetto al gruppo di testa. Dobbiamo migliorare qualche dettaglio per partire davanti e poi ce la giocheremo. Non sarà tutto rose e fiori. Mi sento meno stanco e quindi vuole dire che ho guidato più sciolto. Taglio di capelli e guadagniamo cinque posizioni“.