MotoGP, Enea Bastianini ammette: “Non ho ancora il ritmo dei migliori”

Per Enea Bastianini non è al settimo cielo dopo il primo dei due giorni di test MotoGP a Portimao. Il nuovo pilota del team ufficiale Ducati ha avuto alcuni problemi tecnici ed è stato anche protagonista di una caduta.

Ha ottenuto solo il 17° tempo con un gap di 1″238 dal compagno Francesco Bagnaia, però non ha fatto un time attack. Tale distacco nella classifica odierna non racconta la verità sul suo livello di competitività. Il suo passo non è affatto male e ci sarà ancora la giornata di domani per fare dei progressi prima dell’inizio del campionato, in programma proprio in Portogallo per il weekend 24-26 marzo.

MotoGP, test Portimao: i commenti di Bastianini

Bastianini al termine di questo day 1 di test a Portimao ha parlato così ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “La giornata non è stata delle migliori per noi. Non siamo partiti col piede giusto oggi, visto che abbiamo avuto un piccolo problema con entrambe le moto e quindi siamo stati un po’ troppo fermi al box stamattina. Nel pomeriggio ho cercato di girare con gomme usate per vedere quale fosse il mio ritmo. Non era male, ma non era al livello dei migliori. Per domani dobbiamo fare uno step in avanti“.

Incalzato sulla natura del problema che lo ha frenato in mattinata, il pilota romagnolo non ha fornito dettagli ma ha assicurato che non si tratta di qualcosa di grave: “Un problema molto banale che ci ha limitato, nulla di preoccupante assolutamente“.

Ducati, Enea deve ancora scegliere la carena

Bastianini ha confermato di non aver effettuato il time attack, cosa che per lui è importante visto che le qualifiche sono state spesso un suo punto debole: “Purtroppo non ho potuto montare nessuna gomma media o morbida – spiega – perché sono caduto in curva 4. Però oggi è solo la prima giornata e domani sicuramente possiamo lavorare un po’ meglio. Speriamo di essere più fortunati“.

Quello di domani sarà un giorno importante per fare passi avanti e prendere una decisione anche sulla carena Ducati da utilizzare nella nuova stagione MotoGP: “Al momento sono più orientato a usare la carena evoluzione di quella 2022, però domani proveremo di nuovo quella che in Ducati chiamiamo Vascone. Vediamo se le mie impressioni cambieranno“.

Foto: Ducati