MotoGP, Enea Bastianini punta al poker: “Abbiamo capito gli errori”

Dopo le vacanze in Sardegna con la sua dolce metà Alice Ricci e la partecipazione al WDW, Enea Bastianini ha voglia di ritornare sulla scia vincente di inizio stagione MotoGP. Tre vittorie in undici gare, ma nessun podio e una sola top-10 nelle ultime quattro gare. Prestazioni troppo altalenanti per il pilota romagnolo del team Gresini che, nel mese di agosto, si gioca una fetta di carriera. In ballo c’è ancora il posto al fianco di Pecco Bagnaia, lasciato libero dall’addio di Jack Miller che abbraccerà la causa KTM dal 2023. Un tema scottante che ci accompagnerà fino alla vigilia di Misano, quando i vertici Ducati delibereranno il nome del nuovo pilota ufficiale.

Bastianini cerca il poker di vittorie

In ogni caso il futuro di Enea Bastianini è assicurato da un contratto biennale firmato con Ducati e riceverà pari trattamento anche nell’eventuale passaggio in Pramac Racing. Libera la mente da pensieri futuri, l’attenzione è rivolta a Silverstone dopo cinque lunghe settimane di stop. Il tracciato inglese gioca sicuramente a favore del ‘Bestia’ ma resta da capire se la sua GP21 saprà adattarsi anche alle condizioni in pista. “Finalmente si riparte. La pausa è stata molto utile per resettare e mettere a fuoco gli errori commessi nella prima parte di campionato. Silverstone mi piace molto, voglio assolutamente ottenere un buon risultato per tornare ai nostri livelli. Siamo stati troppo altalenanti fino ad ora, in questa seconda parte vogliamo essere più costanti”.

Qualifiche MotoGP prossimo step

Resta da migliorare la prestazione sul giro secco, quindi nelle qualifiche, per tentare di partire più avanti. Quando la Desmosedici GP21 e il ‘Bestia’ si ritrovano costretti ad inseguire sanno guadagnare posizioni in gara. Ma poi diventa tardi per ambire al podio, con il gruppetto davanti che diventa imprendibile già dopo alcuni giri. “Ho imparato che le qualifiche sono diventate molto importanti nella classe MotoGP. Perché quando si parte da dietro è molto difficile“, ha spiegato Bastianini prima della pausa in calendario. “Il problema più grande è che perdi davvero molto tempo nei primi due giri“. Prossimamente riceverà anche la nuova carena aerodinamica provata nel test in Catalunya a giugno, simile a quella che riceveranno in dotazione i colleghi di marca con moto ufficiale. Ma il primo sogno da realizzare veste di colore rosso.