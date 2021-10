MotoGP: Enea Bastianini premiato col Collare d’Oro per il 2020

Enea Bastianini ha ricevuto il Collare d'Oro per Meriti Sportivi. Il rookie MotoGP premiato per il titolo Moto2 ottenuto nella stagione 2020.

C’è un altro campione del Motociclismo in occasione dei Collari d’Oro assegnati per la stagione 2020. Si tratta di Enea Bastianini, quest’anno rookie MotoGP ma soprattutto campione del mondo Moto2 in carica. In un’annata difficile come quella passata, il pilota di Rimini è stato uno dei ragazzi capaci di regalare grandi emozioni tricolori. Il suo primo titolo mondiale è stato il motivo per cui è arrivato questo prestigioso riconoscimento. Un Collare d’Oro per Meriti Sportivi, arrivato nella giornata odierna all’Auditorium LaVerdi di Milano.

Si allunga la lista di atleti che hanno ricevuto questo premio. Per ricordare alcuni dei più recenti citiamo i campioni del Motomondiale Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Lorenzo Dalla Porta, ma anche la campionessa Motocross Kiara Fontanesi. Il nome di Enea Bastianini quindi si unisce ad una lista corposa di chi si è distinto a livello sportivo nel 2019-2020. Come i campioni di sci Paris, Windish, Wierer e Brignone, più Figini nel nuoto pinnato. Oltre alla lunghissima dei campioni del passato ed alle Palme d’Oro per merito tecnico.