MotoGP, Enea Bastianini: “Michele Pirro riferimento nelle prime libere”

Enea Bastianini carico per la tappa di casa a Misano, ripartendo dal gran sesto posto ad Aragón. Con un occhio alla wild card Pirro, "Un aiuto in più."

A pochi giorni dall’evento al MotorLand Aragón, ecco che il Motomondiale approda a Misano. Enea Bastianini ci arriva con la soddisfazione e la motivazione del gran sesto posto ottenuto proprio domenica scorsa, suo miglior risultato in MotoGP. Il fatto di correre in casa è uno sprone ancora maggiore, oltre al fatto di avere anche il tester Michele Pirro come aiuto in più in pista da pilota Ducati. Si può migliorare ancora? Non si scompone troppo sugli obiettivi, ma certo non gli dispiacerebbe chiudere nuovamente in top ten.

“È la mia tappa di casa ed è sempre divertente correre a Misano” ha sottolineato il campione Moto2 in carica. “Sarà anche la prima volta da pilota MotoGP.” Come detto, sulla scia dell’entusiasmo dell’ultimo GP. “Arriviamo da un grandissimo fine settimana ad Aragón e siamo davvero motivati per questo evento. Non è una pista sulla quale è facile essere competitivi, ma se lavoriamo come lo scorso weekend possiamo farcela ancora per la top ten. Vedremo da domani che punto della classifica occupiamo.” Sottolineando poi che “Al MotorLand il set up è stato ottimo fin dalle prime libere.”

“Non abbiamo toccato nulla sulla moto, per il momento ripartiamo dallo stesso set up, sapendo che devo solo guidare in maniera rilassata e dolce, a caccia del risultato.” Truppa Ducati più folta con il tester Pirro. “Michele certo sarà importante, qui ci ha realizzato davvero tanti giri. Credo per i primi due turni sarà il nostro punto di riferimento. Vedremo poi se sarà competitivo anche in seguito, ma penso proprio di sì. Sicuramente sarà un altro aiuto in più.” Non si sbottona sugli obiettivi precisi. “Ogni weekend viene fuori a modo suo, ma tutto potrebbe variare. Anche perché potrebbe esserci qualche temporale…”

Foto: motogp.com