MotoGP, Enea Bastianini: l’asso nella manica ereditato da Andrea Dovizioso

Enea Bastianini ha già collezionato due podi nella sua prima stagione MotoGP, una vittoria nei primi due Gran Premi del campionato 2022. Ha trovato fiducia nei propri mezzi, serenità nel box, una moto competitiva come la Ducati Desmosedici. E un capotecnico come Alberto Giribuola che vanta un lungo curriculum al fianco di Andrea Dovizioso, con cui ha conquistato 14 vittorie e sfiorato per tre volte il sogno iridato.

Bastianini scala la vetta MotoGP

La stagione MotoGP 2022 è iniziata subito in maniera esplosiva per il ‘Bestia’, il più veloce nel test Irta di Sepang e sul gradino più alto del podio nella gara inaugurale in Qatar (esordio assoluto anche per il team Gresini in classe regina). Ha subito impressionato nel primo anno con Avintia e in sella ad una Desmosedici GP19, perdendo il titolo di “rookie of the year” nell’ultimo week-end a Valencia, contro un Jorge Martin che poteva vantare una moto ufficiale sin dall’esordio. A Mandalika ha riscontrato qualche problema con la pioggia improvvisa che gli ha causato qualche grattacapo nelle fasi iniziali. Ma riuscendo a recuperare posizioni nella seconda parte, fino all’11° posto finale che gli permette di confermare la leadership provvisoria nel Mondiale.

Lavoro di squadra al box Gresini

Dal 2021 Enea Bastianini lavora al fianco del capotecnico Alberto Giribuola, una figura centrale nel box Ducati, avendo affiancato per molte stagioni Andrea Dovizioso. Secondo il pilota forlivese, ‘Pigiamino’ è un autentico asso nella manica del pilota Gresini. “Per me è un grande contributo“, ha detto Dovizioso prima del Gran Premio dell’Indonesia, come riporta Autosport.com. “L’anno scorso è stato il primo anno per lui [Bastianini] e avere la persona giusta vicino a te fa la differenza, soprattutto quando non riesci a sviluppare la moto“. Dietro la vittoria del romagnolo in Qatar c’è sicuramente lo zampino di Giribuola. “Sicuramente la squadra ha fatto un ottimo lavoro, perché non è mai una sola persona a vincere“.

Dovizioso e l’ex capotecnico Giribuola

Tra Enea e tutta la squadra c’è massima sintonia e la consapevolezza di poter fare una meravigliosa stagione. L’obiettivo è salire nel team Ducati factory dal 2023, ma dovrà vincere la sfida interna con Jorge Martin e Jack Miller, impresa non certo facile. “Penso che Bastianini sia nella situazione giusta perché ha avuto vicino a sé una persona che della Ducati sa tutto“. Una figura chiave nel box che conosce bene ogni ingranaggio del progetto di Borgo Panigale, sia dal punto di vista tecnico che umano. “Avere una persona che sa cosa devi fare e non devi fare fa la differenza. Anche per questo è diventato molto competitivo alla fine dell’anno scorso. Ha fatto un ottimo test ed è riuscito a vincere alla prima gara“.