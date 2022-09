MotoGP, Enea Bastianini il ‘ribelle’: “Sono contento che vi siate gasati”

Enea Bastianini strappa la quarta vittoria stagionale e si avvicina alla leadership di Fabio Quartararo, ora distante 48 lunghezze quando mancano 5 GP alla fine del Mondiale MotoGP. Il 24enne romagnolo paga gli errori compiuti prima della pausa estiva, ma è ritornato rinvigorito dopo l’estate e la lunga vacanza in Sardegna. Peccato per la caduta al Red Bull Ring, ma lo zero del campione della Yamaha ad Aragon ha rimescolato le carte. Per chi insegue il sogno iridato sin da bambino crederci diventa un obbligo.

MotoGP allo sprint finale

A suo sfavore non avere mai girato con una Ducati Desmosedici in Giappone, in Thailandia, in Australia e in Malesia. E il fatto che prima o poi i vertici di Borgo Panigale potrebbero impartire ordini di scuderia per agevolare Pecco Bagnaia e cercare di centrare quel titolo piloti che manca dal 2007 ed è la priorità assoluta dell’azienda. Ma Enea Bastianini sembra aver risolto i problemi iniziali sul giro secco e tutto sta diventando più facile anche in gara, ha preso più confidenza con la Desmosedici, nell’ambiente circostante, crede in se stesso. Non senza quel pizzico di estrosità e ribellione che potrebbero presto farlo diventare un beniamino della MotoGP, facendo breccia in tanti tifosi italiani che attendono l’erede di Valentino Rossi.

Intanto ha fatto centro nel cuore di Alice Ricci, la sua fidanzata con cui convive a Misano. “Non te lo aspetti mai quello che fa, però sai che arriva dove vuole arrivare, sempre. Ha le idee chiare, ma non sapevo cosa avrebbe fatto all’ultimo giro. Non pianificano nulla, però Enea alla fine sorprende e caccia sempre qualcosa di bello“, ha detto la sua dolce metà dopo la vittoria ad Aragon. Sull’onda di questo successo vola in Giappone per provare ad inseguire le ultime speranze iridate, ma servirà un podio ad ogni costo, senza fare troppi calcoli. “Mi fa piacere che vi siete gasati, cercheremo sempre di farvi divertire“, ha commentato il 24enne romagnolo. “In Giappone dicono ci sia il tifone, ma vedremo di arrivarci“.

Bastianini stupisce i rivali

La direzione è quella giusta, rivincita presa con Bagnaia dopo la gara di Misano, venerdì si riprende la sfida senza riverenza. “Sapevo di poter vincere e voler vincere, l’importante è farlo in maniera pulita, essere corretti e fare divertire la gente a casa. Il titolo mondiale è difficile, però il lavoro che stiamo facendo è incredibile e dobbiamo continuare così”. Incassa i complimenti di Pecco, ma anche dei suoi diretti avversari. Per Aleix Espargarò può essere un candidato per il Mondiale: “Gli do una possibilità, ma non dipende solo da lui. Anche se vincerà sarà complicata per lui. Il pacchetto Ducati-Enea-Pecco è in questo momento dieci su dieci in tutte le sessioni, su tutti i circuiti. È brutale“.

Enea Bastianini ha lasciato attonito anche Marc Marquez dopo la quarta vittoria collezionata ad Aragon. “Sono sorpreso perché ora va forte sin dalle prove libere. Prima si classificava male e faceva bene nella seconda parte di gara, ma ora va forte in prova e in gara e sarà un chiaro candidato per il prossimo Mondiale“.