MotoGP: Enea Bastianini euforico, ora punta i primi della classe

Prima volta in Q2 diretta e nona casella in griglia. Sabato molto positivo per Enea Bastianini, può migliorare il 9° posto del Portogallo?

Si chiude una giornata molto soddisfacente per Enea Bastianini. Prima volta direttamente in Q2, mettendosi in evidenza anche nelle FP4 ed infine conquistando la nona casella in griglia MotoGP. Completa così anche un ottimo quadretto in casa Ducati, con cinque rosse su sei in top ten ad Aragón. Per l’attuale campione Moto2 anche un buon lavoro con gomme usate in ottica gara. Le Desmosedici sembrano molto competitive su questa pista, anche il rookie Esponsorama vorrà dire la sua. Puntando i primi della classe.

“Sono soddisfatto, è stata una giornata incredibile” ha dichiarato con un largo sorriso a motogp.com. “Le FP4 poi sono state molto positive, visto che abbiamo lavorato con gomme usate e siamo stati veloci.” Spremendo poi al massimo la sua rossa in qualifica. “Ho spinto per essere più avanti possibile e alla fine ho chiuso nono. Una bella posizione sia per me che per la squadra, ero euforico!” I presupposti per un risultato di rilievo ci sono, i migliori non sembrano lontani come ritmo. Può fare più del 9° posto, miglior risultato stagionale, ottenuto in Portogallo?

A Roma: benessere e piacere

Foto: motogp.com