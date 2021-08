MotoGP: Enea Bastianini e lo strano caso della carena “esplosiva”

Incidente curioso per Enea Bastianini in Austria: di colpo un pezzo della sua carena è volato via! Inevitabile il ritiro. "Che rabbia, potevamo fare bene..."

In archivio un Gran Premio d’Austria davvero pazzesco, soprattutto per i colpi di scena finali. Ma anche prima avevamo assistito ad uno strano incidente. Sfortunato protagonista è Enea Bastianini, che di colpo si è trovato la sua D16 2019 “mezza nuda”: un pezzo della sua carena si è staccato ed è volato via, lasciando scoperto tutto il lato sinistro della moto. Il rookie Esponsorama Ducati si è visto così costretto al ritiro, non potendo continuare con la sua MotoGP in quelle condizioni. Visto quanto è successo in seguito, c’è grande delusione per un buon piazzamento mancato…