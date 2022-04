MotoGP, Enea Bastianini bussa alla Ducati: “Novità? Non lo sappiamo”

Tutto pronto per il team Gresini Racing ed Enea Bastianini che sbarcano all’Algarve con il primato in classifica MotoGP, dopo le vittorie di Losail e Austin. Il pilota romagnolo è in forma smagliante e ha trovato la giusta sintonia con la sua Desmosedici GP21. Incassa i complimenti di Fabio Quartararo: “Non mi aspettavo che fosse il migliore della Ducati ma in questo momento ha fatto un grande passo… E’ il pilota di riferimento… Penso che sia più lui a fare la differenza che la moto“.

Bastianini all’esame di Portimao

61 i punti in classifica con cui sovrasta i rivali, seguito dalla Suzuki di Alex Rins a 5 lunghezze. “Siamo in Portogallo, una pista tecnica e sicuramente diversa dalle altre. Veniamo da una gara fantastica come quella di Austin dove siamo stati sempre abbastanza veloci sin dalle prove. E’ stato molto emozionante… Partiamo dalla nostra base che sembra funzionare bene ovunque, sicuramente sarà una pista complicata. L’anno scorso ho avuto qualche problema di stabilità, ma con la GP21 sarà più semplice“. Nella scorsa stagione di MotoGP ha raccolto il 9° piazzamento in entrambe le gara in terra iberica. Ma nel 2020 qui si è confermato campione del mondo Moto2 grazie al 5° posto che gli ha permesso di avere la meglio su Luca Marini. “Due anni fa qui ho vinto il Mondiale, è una pista amica, dove ho sempre avuto dei bei ricordi. E’ una pista che porta bene“.

Enea, Ducati e il futuro in MotoGP

Non sembrano previsti aggiornamenti per la sua moto: “Ducati…? Vedremo, non lo sappiamo. Per adesso abbiamo una moto ben bilanciata“. Sarà un fine settimana importante anche per decidere il suo futuro professionale, dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni. Una situazione che verrà sicuramente gestita dal suo manager, Carlo Pernat, mentre l’attenzione di Enea Bastianini sarà concentrata sul week-end di gara. “L’obiettivo resta la top-5, vedremo se cambia durante il week-end. Domani potrebbe piovere, faremo esperienza“.