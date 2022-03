MotoGP, Enea Bastianini battagliero 11° ed ancora leader iridato

Un secondo evento 2022 non del tutto soddisfacente per Enea Bastianini. In Indonesia ecco una nuova conferma del fatto di non amare le gare sotto la pioggia, ma il pilota Gresini ha comunque limitato i danni. Tutto s’è complicato già al via con una partenza da dimenticare, prima di ingranare e dare il via al recupero. Si ritrova poi parte di un un gruppetto in lotta per l’ottava posizione, chiudendo infine alle porte della top ten. Un piazzamento sufficiente per permettergli di essere ancora leader MotoGP.

Una brutta partenza

“Sono stato molto lento e ho perso tantissime posizioni, oltre al fatto che non vedevo assolutamente niente.” Bastianini infatti era precipitato quasi in coda al gruppo. In aggiunta, le condizioni della pista non erano delle migliori. “Preferisco l’asciutto” ha sottolineato l’iridato Moto2 2020. “Sicuramente ci ho messo un po’ troppo a trovare il giusto feeling, ma dopo 6-7 giri sono riuscito ad impostare il mio ritmo.” Da lì inizia la rimonta, raggiungendo il battagliero gruppetto a caccia dell’ottava piazza.

Vicino alla top ten

“Andavo forte, gli ultimi giri li ho fatti molto bene, finché non li ho raggiunti.” Una volta lì, anche lui è diventato protagonista della battaglia. “Li ho passati ed avevo raggiunto Darryn [Binder], ma mi ha mandato largo alla curva 2. Sono riuscito poi a rientrare nel gruppo.” Alla fine è 11° alla bandiera a scacchi. “Non male, anche se potevo essere 8° e un po’ mi dispiace. Ma l’importante è aver conquistato punti.” Sono appena due GP, ma Bastianini rimane leader iridato. Assieme a Zarco, la nota più che positiva di casa Ducati in questo inizio di campionato.

Foto: motogp.com