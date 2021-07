MotoGP, ecco svelato il poster ufficiale del Gran Premio a Misano

Presentato oggi il poster dell'evento MotoGP a Misano. Realizzato da Aldo Drudi, riunisce tanti riferimenti e significati. "Abbiamo enfatizzato il Made in Italy."

Dal 17 al 19 settembre il Mondiale MotoGP torna a far visita al Misano World Circuit per il 14° Gran Premio della stagione 2021. Un evento sempre molto sentito, per il quale è stato svelato oggi il poster ufficiale realizzato da Aldo Drudi. Un’esplosione di colori che racchiude tanti riferimenti e significati: la Motor Valley, la Riders’ Land, Ducati per cominciare. Più i colori della Repubblica di San Marino e della spiaggia della Riviera di Rimini. Con un occhio al World Ducati Week, nuovamente in programma nel 2022.

“Abbiamo enfatizzato il tema del Made in Italy” ha sottolineato Aldo Drudi. “Ci ha quasi sorpreso il risultato, che riteniamo abbia un impatto efficace come applicazione grafica. Resta comunque un impatto ‘racing’, ma in un contesto che lo rende un progetto sofisticato. Siamo molto soddisfatti, certi accostamenti siamo certi li rivedremo nei linguaggi grafici futuri di team e piloti.” Un primo passo verso un GP MotoGP che punta ad un maggior numero di spettatori sugli spalti. Dopo i 10.000 al giorno dell’anno scorso, si spera di toccare quota 23.000 in questo campionato. Certo, compatibilmente con l’attuale fase della pandemia, essendo una situazione in continua evoluzione.