MotoGP: Ecco la livrea della Ducati di Luca Marini, più le KALEX Moto2

Sky Racing Team VR46 presenta le sue livree per la stagione 2021. Ecco i colori della Ducati di Marini in MotoGP, simili a quelli delle KALEX Moto2 di Bezzecchi e Vietti.

Sky Racing Team VR46 presenta le livree dei suoi piloti tra MotoGP e Moto2. Luca Marini, pronto all’esordio in classe regina, guiderà una Ducati di Esposorama Racing dalla livrea molto diversa rispetto ai colori del team. Colori che vediamo anche per le KALEX Moto2, guidate l’anno prossimo da Marco Bezzecchi e dal rookie Celestino Vietti.

L’occasione è una volta di più la finale del programma X Factor, con un collegamento dalla sede della VR46 Riders Academy di Tavullia e Guido Meda al commento. Una colorazione rivisitata dal reparto grafico e creativo della VR46, ma uguale per entrambe le classi del Motomondiale. Il tocco di grigio chiaro satinato diventa nero lucido, con un gioco di contrasti introdotto dall’azzurro cromato.

Si ridisegna quindi in maniera più “racing” la veste grafica delle due squadre. Dopo l’iridato Moto2 2018 Bagnaia, Luca Marini sarà il secondo pilota del team a esordire nella classe MotoGP, grazie all’accordo tra lo Sky Racing Team VR46, Esponsorama Racing e Ducati. In Moto2, invece Marco Bezzecchi è pronto ad essere protagonista, affiancato da Celestino Vietti, in arrivo dalla Moto3.