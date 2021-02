MotoGP: ecco ‘i magnifici sette’ Ducati in azione a Jerez

Tutti i piloti Ducati MotoGP, compreso il collaudatore Michele Pirro, in azione in questi giorni sul circuito di Jerez. Meteo permettendo.

La truppa di Borgo Panigale in questi giorni si trova a Jerez de la Frontera per mettere a referto dei test privati. Meteo permettendo, visto che sembra ripetersi il copione già visto per gli ultimi test Superbike… Tutti i piloti MotoGP ufficiali presenti si devono però ‘accontentare’ di girare sulla pista andalusa in sella alle Ducati Panigale V4 S. Solo il collaudatore Michele Pirro è al lavoro con la Desmosedici GP 2021, dalla livrea totalmente nera, che qui ci mostra più da vicino.