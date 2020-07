Mancava solo l'ufficialità: il Gran Premio MotoGP della Repubblica Ceca si svolgerà a porte chiuse. Un misura logica vista l'emergenza attuale.

Una notizia piuttosto prevedibile, ma arriva oggi l’ufficialità da parte delle autorità ceche. Il Gran Premio a Brno, terza tappa prevista dal nuovo calendario MotoGP, si svolgerà a porte chiuse. Si segue giustamente la linea già adottata per il doppio round a Jerez a causa della pandemia da Covid-19. Per quanto riguarda i biglietti già venduti, questi rimarranno validi per l’evento 2021, ma è possibile anche chiedere il rimborso.

“Il nostro obiettivo era di raggiungere condizioni approvate da tutte le parti coinvolte” ha dichiarato il governatore della regione Bohumil Šimek. “Non volevamo assolutamente privare i fan di un’esperienza unica. Nonostante i nostri sforzi, per ragioni di sicurezza l’evento si svolgerà a porte chiuse.” C’è invece ottimismo per un ‘ritorno alla normalità’ nel 2021, ma si guarda anche più in là. “Entro l’anno prossimo avremo idee più chiare per il periodo 2022-2026.”

Come detto però, si lavora anche sul versante biglietti. Quelli già acquistati dai tifosi saranno validi anche per la stagione 2021, ma non è l’unica opzione. “Siamo convinti che molti fan terranno i biglietti per l’anno prossimo, ma tramite un modulo online si può chiedere il rimborso dell’intera quota” ha specificato Jana Janulíková, direttrice del Centro di informazione turistica della città di Brno.