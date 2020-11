MotoGP, confermato: Garrett Gerloff sostituirà Valentino Rossi a Valencia

Arriva l'ufficialità: Garrett Gerloff disputerà il GP d'Europa in sostituzione di Valentino Rossi. Il giovane statunitense potrà contare sul team del #46.

Fino ad ora era un potenziale sostituto, ora c’è la conferma. Garrett Gerloff guiderà la M1 di Valentino Rossi nel Gran Premio MotoGP d’Europa. L’italiano è ancora KO perché positivo al Covid, impossibile quindi per lui tornare in azione. Accanto a Maverick Viñales quindi vedremo il giovane statunitense numero #31, al debutto in MotoGP dopo aver concluso la sua prima annata in WorldSBK.

Classe 1995, originario di Spring negli USA, come detto ha completato il suo primo anno nel Mondiale delle derivate di serie. A referto ha ben tre piazzamenti sul podio ed in mano in rinnovo appena firmato con GRT Yamaha Junior Team per il 2021. Ma prima si era ben messo in evidenza negli Stati Uniti, a cominciare dai tanti successi in WERA National e Daytona Sportbike Championship.

Nel 2015 passa in MotoAmerica Supersport, chiudendo 3° all’esordio e trionfando nelle due annate successive. Sale in Superbike nel 2018 e continua a brillare con cinque podi ed il 5° posto finale all’esordio. Nel 2019 ottiene la bellezza di quattro vittorie ed altri 11 podi in 20 gare disputate, che gli valgono la terza piazza generale. Un giovane quindi da tenere d’occhio questo weekend in MotoGP.