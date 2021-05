Motomondiale verso la tappa a Le Mans. La programmazione TV, con diretta su Sky Sport/DAZN e differita TV8. Le highlights di prove e di tutte le gare anche sul nostro sito

Ad una decina di giorni dall’evento a Jerez, il Motomondiale torna in azione a Le Mans e di nuovo con quattro categorie. Accanto a MotoGP, Moto2 e Moto3 infatti avremo la seconda tappa MotoE della stagione 2021. Ripartiamo rispettivamente dai trionfi di Miller, Di Giannantonio, Acosta e Zaccone, chi emergerà stavolta sul mitico tracciato francese? La diretta del Gran Premio di Spagna sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne per la MotoE). Su TV8 saranno visibili in differita le qualifiche delle tre categorie principali del Campionato del Mondo. Domenica invece saranno trasmesse tutte le gare, compresa quella della classe elettrica, ma sempre in differita.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà, come di consueto, le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà, sempre gratuitamente, video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato francese.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Giovedì 13 maggio

12.00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 14 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.50-17.20 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

Sabato 15 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.50-12.20 MotoE Prove libere 3 (no diretta TV)

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

18.00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

Domenica 16 maggio

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport)

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 15 maggio

15.35 Differita, sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 16 maggio

13.00 Differita MotoE Gara

14.00 Differita Moto3 Gara

15.15 Differita Moto2 Gara

17.00 Differita MotoGP Gara

Foto: motogp.com