MotoGP: due giorni di test a Misano, ingresso gratuito a 500 persone

Classe regina del Motomondiale di scena a Misano per due giorni di test. Un numero ridotto di tifosi potrà accedere gratuitamente in tribuna.

Il Gran Premio MotoGP a Misano sarà solo nella seconda metà di settembre, ma c’è un bell’assaggio. Domani e giovedì infatti la classe regina del Motomondiale sarà di scena per due giorni di test con piloti e collaudatori Aprilia, Honda, KTM, Ducati e Suzuki. Ma c’è una bella notizia per gli appassionati delle due ruote, visto che saranno test “a porte aperte”. In tribuna C sarà consentito l’accesso gratuito ad un massimo di 500 persone, chiaramente nel rispetto di tutte le norme anti-Covid vigenti.

Un bell’antipasto di Motomondiale per i tifosi che, anche se in numero ridotto a causa della situazione attuale, potranno dare un’occhiata più da vicino ai loro beniamini. Per l’evento mondiale vero e proprio bisogna avere un po’ più di pazienza: il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini infatti è in programma dal 17 al 19 settembre prossimi. Fino all’8 luglio saranno disponibili tutte le offerte per non perdere la tappa MotoGP, consultabili su TicketOne e sul sito www.misanocircuit.com.