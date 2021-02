MotoGP: Ducati senza pausa, i ‘test’ continuano ad Almería

Rombano i motori in questi giorni ad Almería. Di scena tutti i ragazzi Ducati MotoGP, più due rookie Superbike ed il pilota Moto2 Schrötter.

Periodo intenso di prove private e di allenamenti in preparazione alla nuova stagione. Mentre Aprilia e KTM sono a Jerez per dei test privati, la truppa Ducati MotoGP si è spostata ad Almería. Si recupera così anche un po’ di tempo perso recentemente sulla pista andalusa a causa del maltempo. Attivissimi assieme a loro, approfittando al massimo del sole, due piloti Superbike, ovvero i due interessanti rookie Tito Rabat e Jonas Folger, ed il pilota Moto2 Marcel Schötter. Più il terzetto YART Yamaha del Mondiale Endurance (Canepa, Fritz, Hanika).

In attesa dei test del mese prossimo in Qatar, i piloti del Motomondiale cercano di mettere a referto quanti più giri possibili sull’asfalto. Ricordiamo, presenti per la MotoGP Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johann Zarco ed i tre esordienti Jorge Martín, Enea Bastianini e Luca Marini. Certo non sulle proprie moto ma nuovamente sulle Panigale V4 S. Moto stradali chiaramente anche per i colleghi. Vista la situazione attuale, ogni occasione è buona per prepararsi nel miglior modo possibile, verso la nuova stagione.

Foto: Pedro Lamazares/motogp.com