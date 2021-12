MotoGP, Ducati Pramac nomina il sostituto di Francesco Guidotti

Nella stagione MotoGP 2022 sarà Fonsi Nieto a sostituire Francesco Guidotti nel ruolo di team manager. Dal 2018 è il coach di Ducati Pramac Racing.

Il mondo della MotoGP ha riservato gli ultimi colpi a sorpresa sul finire dell’autunno. Dopo aver portato via Jorge Martin alla KTM, la Casa di Mattighofen restituisce il colpo a Ducati e si prende Francesco Guidotti come team manager. Una decisione strategica maturata in poco tempo e che ha lasciato spiazzato il titolare del team Paolo Campinoti, che ora deve nominare un sostituto in tempi brevi. Non verrà nominato una figura esterna. Piuttosto si guarda all’interno dell’organigramma e il nome più accreditato è quello di Fonsi Nieto, che dal 2018 fa da coach ai piloti.

Ha lavorato a stretto contatto con Pecco Bagnaia, Jack Miller e ora con Jorge Martin e Johann Zarco. L’ex vicecampione del mondo 250cc, che ieri ha compiuto 43 anni. Conosce bene la squadra ed è particolarmente apprezzato per il lavoro che svolge con i piloti ei tecnici della squadra a Casole d’Elsa a Siena. Manca soltanto l’ufficialità e restano da definire solo le nuove funzioni dei tecnici Pramac. La famiglia Nieto continua ad avere fortuna nel paddock della MotoGP.

Nel 2022 Fonsi Nieto ricoprirà la carica di team manager Pramac Racing, Pablo Nieto sarà il capo del VR46 Racing Team di Valentino Rossi in MotoGP e Moto2, Gelete team manager del nuovo team Yamaha VR46 Master Camp Moto2.

Nella giornata di ieri l’ex Francesco Guidotti ha rilasciato la sua prima intervista da team manager KTM a Speedweek: “In questo ambiente professionale hai sempre bisogno di nuovi obiettivi. Ho imparato molto negli ultimi dieci anni. Il nostro team satellite in questo periodo è cresciuto. La Desmosedici è divenuta sempre più veloce e la collaborazione con la casa è diventata sempre più stretta sotto Gigi Dall’Igna. Ora abbiamo raggiunto un certo livello e ho pensato che fosse il momento giusto per lasciare“.

