MotoGP, Ducati firma fino al 2026. Dall’Igna: “Obiettivo il titolo piloti”

Ducati continua a competere in MotoGP fino al 2026: di oggi la notizia del rinnovo. Dall'Igna: "La Desmosedici una delle moto più competitive."

Dopo l’annuncio del rinnovo KTM, ne arriva un altro che riguarda i nostri colori. Ducati rimarrà in MotoGP fino al 2026, altre cinque stagioni quindi garantite in classe regina per la casa di Borgo Panigale. Si riparte dal titolo costruttori ottenuto nel 2020 (il primo dal, il 2° nell’era MotoGP), ma gli obiettivi sono certo ancora più ambiziosi. La Rossa punta alla corona iridata piloti: il team factory ripone quindi grandi aspettative nel giovane duo composto da Jack Miller e Francesco Bagnaia.

“Le corse sono da sempre una parte veramente fondamentale della marca Ducati” ha sottolineato Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding. “E lo rimarranno anche nel futuro. Rappresentano un modo per alimentare la passione e il tifo dei Ducatisti di tutto il mondo. Ma anche un laboratorio di ricerca avanzata, la palestra dove facciamo crescere i giovani ingegneri. Questo rinnovato accordo è una conferma che la pista e le moto ad alte prestazioni rimangono per Ducati un elemento centrale.”

“Dorna Sports è orgogliosa di poter continuare la sua partnership con Ducati” ha aggiunto Carmelo Ezpeleta. “E ringrazia l’azienda italiana per aver confermato la fiducia nel campionato. Siamo onorati di aver potuto accompagnare Ducati nel suo percorso ricco di successi. Non vediamo l’ora di condividere insieme questo nuovo capitolo della sua storia, con due promesse come Jack Miller e Pecco Bagnaia. Il potenziale e il talento di questi due giovani piloti sarà sicuramente uno degli aspetti più interessanti del Mondiale MotoGP 2021.”

“Negli ultimi anni la Desmosedici GP ha dimostrato di essere una delle moto più competitive in griglia” ha infine rimarcato Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse. “Il titolo costruttori 2020 ne è un’ulteriore dimostrazione. Anche se quest’anno il regolamento non permetterà grandi sviluppi tecnici, affronteremo la stagione 2021 con la stessa passione e dedizione. L’obiettivo è lottare per il titolo MotoGP con i nostri piloti e preparare le basi per il nostro impegno futuro nel Campionato.”