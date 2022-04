MotoGP, Ducati favorite per il GP ad Austin? I piloti non sono d’accordo

Qualifiche incredibili per Ducati al Circuit of the Americas di Austin. Beh cinque piloti in rosso hanno occupato le zone alte della classifica e quindi della griglia di partenza per la gara MotoGP. A cominciare dal poleman Jorge Martín, sempre in prima fila quest’anno, con Jack Miller e Pecco Bagnaia accanto. Appena dietro ecco Johann Zarco ed Enea Bastianini (unica GP21), una top 5 storica per Borgo Panigale. E in gara? Difficile parlare di favoriti: certo i cinque se lo augurano, ma c’è qualche altro nome d’obbligo da considerare per questo evento.

“Preferirei una lotta tra Ducati, ma…”

Due delle tre gare precedenti non sono andate secondo le aspettative, ma in qualifica Jorge Martín si conferma un missile. Quarta prima fila in quattro GP, anzi pole position, polverizzando il record assoluto dello ‘sceriffo di Austin’, Marc Márquez, che durava dal 2015. Nonostante la frustrazione per una caduta nelle FP3 che aveva complicato parecchio le cose, spedendolo in Q1. Ma eccolo in vetta, capitano di un quintetto tutto rosso. Come andrà in gara? “Non mi vedo favorito, anzi non vedo nessuno favorito” ha sottolineato l’alfiere Pramac in conferenza stampa. Ma fa qualche nome. “Forse Fabio [Quartararo], ha un gran ritmo. Certo preferirei lottare con altre Ducati, ma vedremo.” Indicando in particolare uno dei ragazzi accanto a lui. “Pecco [Bagnaia] ha fatto vedere qualcosa in più nelle FP4. Ma ci sono anche Marc [Márquez], le Suzuki… Tantissimi piloti veloci.”

“Difficile fare una previsione”

E gli altri che ne pensano? “Enea [Bastianini] è sempre fantastico in gara” ha aggiunto Jack Miller. Ma non solo. “Pecco ha un gran passo, Jorge sarà lì… Non dimentichiamo certo il Re del COTA. Non sarà stato eccezionale finora, ma lo vedremo in gara.” Dice la sua poi anche il terzo ducatista della prima fila, Pecco Bagnaia. “Enea ha mostrato un buon passo per tutto il weekend, così come Fabio, che è davvero veloce. Secondo me lo sarà anche Marc, ma credo saranno comunque in tanti, visto che il passo è molto simile. È difficile fare una previsione.“ Non manca anche un parere da parte di Johann Zarco, il primo della seconda fila: oltre a fare i complimenti al compagno di box, indica anche un paio di piloti in particolare. “Noi [Ducati] andiamo bene sul giro secco, ma a livello di ritmo penso a Fabio, senza scordarsi certo di Marc. Guardiamo più il pilota che il marchio.”

Foto: motogp.com