MotoGP: Ducati, caccia al riscatto dove ha vinto solo con Stoner

Il Sachsenring è un tracciato storico per il Mondiale MotoGP. Ma in un certo senso una “bestia nera” per Ducati, che non ha raccolto molto negli anni. Parliamo di cinque podi in totale (l’ultimo nel 2016 con Dovizioso), di cui un solo trionfo con Casey Stoner nel 2008. Pecco Bagnaia e Jack Miller però dovranno invertire la tendenza, mossa necessaria se vogliono provare a recuperare su Quartararo… Siamo ormai a metà stagione, Ducati deve davvero tirare fuori gli artigli se vuole sperare ancora.

Quel Gran Premio del 2008

Pioveva copiosamente in quel 13 luglio al Sachsenring, la gara quindi ha avuto luogo su pista molto bagnata. Dani Pedrosa, scattato dalla seconda casella, è riuscito a bruciare tutti ed a dare il via a quella che sembrava una cavalcata trionfale. Il momento chiave però arriva al 5° giro: l’alfiere Honda scivola alla prima curva e finisce contro le barriere, riportando anche la frattura dell’indice della mano sinistra. Ringraziano sia Casey Stoner che Ducati: da quel momento non ci saranno problemi, l’allora campione MotoGP in carica comanda con sicurezza e trionfa al Sachsenring! È così che arriva l’unico successo in rosso sul tracciato tedesco.

Bagnaia-Miller alla riscossa

Il Gran Premio di Catalunya è certo un evento da dimenticare sia per Pecco Bagnaia che per Jack Miller. Il primo abbattuto proprio alla curva, il secondo in difficoltà per tutta la corsa, come lui stesso ha ammesso. Si può ancora sperare? Difficile da dire con il binomio Quartararo-Yamaha, che sta sbagliando davvero poco: i due ragazzi Ducati devono puntare al massimo. “Ora abbiamo un ritardo di 66 punti” ha ammesso Bagnaia. “Non sarà facile recuperarli, proverò ad accorciare le distanze prima della pausa.” “Il Sachsenring è un circuito tortuoso e particolare” ha aggiunto Miller. “Ma non vedo l’ora di tornare in sella, voglio riscattarmi.”

La tua lettura per l’estate: “Visionaria. Io, Coco Chanel” Un imperdibile romanzo biografico

Foto: motogp.com