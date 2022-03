Il week-end di MotoGP in Argentina inizia con qualche contrattempo per il team Ducati Gresini ed Enea Bastianini. Quattro dei cinque aerei cargo, che hanno trasferito tutto il materiale da Mandalika a Termas de Rio Hondo, sono arrivati e i team hanno iniziato ad allestire i rispettivi box e a montare le moto. Il quinto aereo è rimasto bloccato a Mumbasa per un problema tecnico e le casse che trasportano gli equipaggiamenti ancora non sono sbarcate nel paddock.

Ducati si ferma… in Kenya

A bordo dell’aereo cargo ci sono i materiali dei team Ducati factory, Mooney VR46 e Gresini Racing. Secondo quanto riferito dai team i materiali arriveranno alcune ore prima dell’inizio delle prove libere, costringendo tecnici e meccanici a lavorare freneticamente prima dell’alba di venerdì. Nulla che però possa compromettere il week-end di Enea Bastianini, attualmente leader provvisorio del campionato MotoGP, dopo la vittoria in Qatar e l’11° posto in Indonesia. “L’obiettivo resta la top 5, è bello essere in testa al Mondiale, ma il campionato è ancora lungo“, ha sintetizzato il pilota romagnolo e campione Moto2 2020. “Ancora può cambiare tanto, però mi piacerebbe restare dove sono. Austin è un’altra pista che mi piace, adesso pensiamo all’Argentina…“.

Bastianini leader della MotoGP

Sarà la sua prima volta con una MotoGP sul circuito argentino, un layout che ben si addice al suo stile di guida. “Termas è una pista che mi piace, non si veniva qui da tempo ma non sarà un grosso problema. Valuteremo le condizioni della pista, se c’è grip o se sia sporca, sarà la prima volta con una MotoGP per me. In Indonesia ero partito un po’ con i piedi di piombo, ma alla fine ci siano ripresi e abbiamo fatto una bella gara. Dovremmo cercare di dare il massimo e divertirci“. Ancora non è possibile mettersi al lavoro all’interno del box, ma il team Gresini resta in attesa per mettere a segno un “pit stop” in tempi record. “Le moto ancora non sono arrivate, dovrebbero arrivare domani alle 5:00 – ha concluso Enea Bastianini -. Sarà un problema per i meccanici“.