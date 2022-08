MotoGP, Dovizioso sfiduciato a Silverstone: “Difficile essere competitivi”

WithU Yamaha RNF si appresta a vivere le ultime nove gare della stagione MotoGP 2022, poi sarà la volta di cambiare costruttore, qualche figura tecnica e soprattutto la line-up piloti. Andrea Dovizioso ha racimolato appena una decina di punti in undici GP, mai così male nella sua lunga carriera, complice una YZR-M1 che non si adatta al suo stile di guida e non può apportare grandi cambiamenti. Del resto il suo compagno di marca Fabio Quartararo con un prototipo molto simile guida il Mondiale ed è campione in carica. Per il 36enne forlivese saranno le ultime uscite in classe MotoGP, dopo Valencia la sua vita si indirizzerà verso il motocross.

Dovizioso in fase calante

C’è prima da disputare un’altra metà di campionato, a cominciare dal prossimo round a Silverstone. Nelle ultime cinque settimane il ‘Dovi’ ha trascorso alcuni giorni di relax in yacht in compagnia di Lorenzo Savadori e delle rispettive fidanzate, senza tralasciare l’allenamento sullo sterrato e in palestra. Nonostante le mille difficoltà c’è da stringere i denti e magari provare a chiudere la carriera compiendo un piccolo step, nonostante il team sia in parte rivolto alla prossima stagione MotoGP, quando vestirà livrea Aprilia. Andrea non è mai stato preso in considerazione da Razlan Razali, visti anche i risultati deludenti dei mesi scorsi, quando ha centrato la zona punti solo in quattro week-end senza però mai essere tra i primi dieci.

Numeri che la dicono lunga circa le problematiche che accompagnano Dovizioso sulla Yamaha M1, una moto che diventa sempre più complicata da gestire se non ti chiami Fabio Quartararo. In Inghilterra riproverà a sintonizzarsi con questa moto: “Penso che Silverstone sia una delle migliori piste del nostro calendario, è ampia e veloce. Si può trovare di tutto su questa pista. Tuttavia, è molto, molto difficile essere competitivi lì ed è molto impegnativa. Ma è un tracciato davvero meraviglioso, quindi è molto bello tornare lì e correre in Gran Bretagna“.

Stagione MotoGP finora deludente

Dai box garantiscono massimo supporto fino all’ultimo: “Faremo del nostro meglio per garantire che la squadra ottenga il massimo dei punti“, ha sottolineato il team principal Razali. Ricaricate le batterie nella pausa estiva della MotoGP, il team RNF rientra bello carico in terra d’Oltremanica con l’obiettivo di chiudere in crescita questo campionato in realtà mai decollato. “Di solito la nostra moto funziona molto bene – ha aggiunto il team manager Wilco Zeelenberg -. I piloti si sono allenati bene in questa pausa estiva, Darryn si è goduto il Sudafrica e Andrea è rimasto in Italia, ha corso un po’ di motocross, ha avuto un po’ di tempo libero con la famiglia, ma si è anche allenato duramente. Non vediamo l’ora che arrivi il round britannico per vedere come si comporterà il nostro pacchetto. Credo che tutta la squadra sia pronta e riposata per ricominciare“.