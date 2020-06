Andrea Dovizioso è tornato a casa dopo l'intervento alla spalla. Il professor Porcellini: "Inserita una placca per poter tornare a correre."

Andrea Dovizioso è tornato a casa. Dopo l’operazione alla spalla infortunata ed una notte di riposo in ospedale, il pilota MotoGP è rientrato nella sua abitazione a Forlì. Inizia già il processo di recupero per farsi trovare pronto al primo appuntamento del 2020. Ricordiamo infatti che la nuova stagione scatta a Jerez il 19 luglio: l’alfiere Ducati ha meno di tre settimane per presentarsi relativamente in forma alla tappa spagnola.

L’operazione, che ha avuto luogo nella serata di ieri a Modena, ha previsto l’inserimento di una placca per stabilizzare la frattura. Una lesione scomposta, diversamente da quant’era trapelato ieri subito dopo l’incidente sul circuito Monte Coralli. “L’unica soluzione era di operare perché non si sarebbe mai saldata da sola visto il punto di frattura” ha spiega il professor Giuseppe Porcellini a La Gazzetta dello Sport.

È stato proprio lo specialista di fama mondiale ad occuparsi di sistemare la clavicola sinistra del pilota Ducati Team al Policlinico di Modena. “L’osso impiegherà circa due mesi a saldarsi, ma abbiamo applicato una placca con sei viti, che adesso gli permetterà di tornare ad allenarsi e gareggiare.” Oggi pomeriggio Andrea Dovizioso tornerà a farsi vedere dal dottor Porcellini, dopodiché potrà ricominciare ad allenarsi.