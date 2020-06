Frattura alla clavicola per Andrea Dovizioso: i controlli svolti hanno confermato la lesione. Il pilota MotoGP verrà operato in serata.

Resi noti gli esiti degli esami svolti sulla spalla sinistra di Andrea Dovizioso dopo l’incidente a Faenza. Come si temeva, c’è la frattura della clavicola per il pilota MotoGP. ‘Dovi’ finirà sotto i ferri già in serata a Modena per cercare di ottimizzare i tempi di recupero. Ricordiamo che la ripartenza è davvero vicina: il primo GP MotoGP del 2020 infatti sarà a Jerez il 19 luglio, quindi tra meno di tre settimane.

L’alfiere Ducati stava disputando questa domenica una gara sul Crossodromo Monte Coralli, una competizione del Campionato Regionale Emilia Romagna. Ecco poi il botto, in particolare l’atterraggio sulla spalla sinistra. La lesione c’era, ma andava valutata la gravità. I controlli svolti in seguito all’ospedale di Forlì hanno poi mostrato appunto la frattura della clavicola. Non un bel momento per infortunarsi: da valutare i tempi di recupero dopo l’intervento.