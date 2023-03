MotoGP, dove proveranno le squadre? I circuiti scelti per i test privati

Non solo le prove ufficiali, i team MotoGP avranno anche i propri test privati. Da quest’anno tutti solamente con i rispettivi collaudatori, Aprilia compresa. Il marchio di Noale affronterà il primo anno senza concessioni, adeguandosi quindi alla situazione di tutte le altre squadre presenti in MotoGP. Quali sono i circuiti scelti?

Ce n’è uno che compare per tutti, vale a dire il Circuito de Jerez-Angel Nieto. Prima scelta quindi valida per tutti i marchi MotoGP, in seguito la situazione cambia solo in parte. Quattro costruttori infatti hanno in Misano la propria seconda scelta: i tester Aprilia, Ducati, Honda e KTM gireranno sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Cambia solamente Yamaha, che invece ha preferito l’altra pista italiana, l’Autodromo del Mugello.

Situazione più variegata per quanto riguarda il terzo tracciato scelto dai costruttori. Ducati si recherà infatti in Toscana, Aprilia e KTM invece hanno scelto Valencia. Per la prima volta il marchio austriaco non ha scelto il Red Bull Ring, una novità da quando è sbarcato in MotoGP. Tappa giapponese infine per Honda e Yamaha, che svolgeranno i propri test privati a Motegi. Da ricordare anche che le gomme a disposizione sono scese da 240 a 200 quest’anno.

MotoGP, i circuiti scelti

Aprilia: Jerez, Misano, Valencia

Ducati: Jerez, Misano, Mugello

Honda, Jerez, Misano, Motegi

KTM: Jerez, Misano, Valencia

Yamaha: Jerez, Mugello, Motegi

Foto: motogp.com