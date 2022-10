MotoGP, doppio test Honda. Bradl: “Qualcosa sta succedendo”

A Valencia si disputerà l’ultimo round MotoGP della stagione 2022, non resta che l’incoronazione di Pecco Bagnaia a nuovo campione del mondo. La Ducati è diventata il nuovo riferimento in griglia, tutta potenza e aerodinamica, neppure Marc Marquez avrà vita facile nel prossimo Mondiale. Molto dipenderà dal lavoro degli ingegneri Honda, a suo dire già in ritardo nell’evoluzione della RC-V, dato che nel test di Misano non sono arrivate grosse novità. A Cheste ci sarà un’altra importante occasione per portare in pista la pre-versione 2023, le priorità sono potenza e grip.

Honda e il futuro di Marquez

Il weekend della Malesia ha messo in evidenza i punti deboli della Honda. “Tutti i piloti Honda hanno avuto problemi di frenata – sottolinea Marc Marquez -. Se guardate le foto vedrete che più volte freno con la ruota posteriore in aria, non va bene se vuoi andare forte. Ho provato le ali posteriori, ma solo nelle FP4. A Valencia li proverò di nuovo, non so se avremo altre novità che non abbiamo ancora visto“. HRC ha chiaramente imitato il pacchetto aerodinamico della Ducati Desmosedici, ma è solo un primo passo avanti. “Ci manca la potenza, ma dobbiamo anche trovare un compromesso tra velocità e manovrabilità“. La prossima sarà una stagione MotoGP decisiva per il pluricampione di Cervera. “Ho ancora due anni di contratto, vorrei restare in HRC per sempre, ma voglio anche vincere“.

Bradl lavora sul prototipo MotoGP ’23

Sul circuito di Jerez in questi giorni non ha girato solo Cal Crutchlow con la Yamaha M1, ma è entrato in azione anche Stefan Bradl. Il bavarese ha provato alcuni aggiornamenti tecnici, che Marc Marquez proverà a Valencia nell’ultimo giorno di test ufficiali della MotoGP 2022. Sarà nuovamente in pista a Jerez il 5-6 novembre, mentre a Cheste si disputerà l’ultimo Gran Premio. “Qualcosa sta succedendo alla Honda, quindi ora testerò due volte di seguito a Jerez“, ha detto Bradl a Speedweek.com senza rivelare ulteriori dettagli. Il collaudatore tedesco non arriverà a Valencia prima di domenica sera e ancora non sappiamo se parteciperà al test Irta di martedì 8 novembre. Di certo il costruttore dell’Ala dorata ha un bel da fare dopo che ha chiuso il Mondiale Costruttori all’ultimo posto per tre anni di fila.