La MotoGP si vede annullare i primi due round stagionali. L'appuntamento in Thailandia a fine marzo è stato posticipato a tempo indeterminato.

Si sta scatenando una reazione a catena nel Mondiale MotoGP. Di ieri la notizia della cancellazione del GP del Qatar, ma salta anche la seconda tappa stagionale. Ci pensa il Ministro della Sanità e Primo Ministro thailandese, a confermarlo. L’appuntamento al Buriram non avrà luogo, come da programma, a fine marzo, ma verrà posticipato a data da destinarsi. Da vedere adesso come si muoveranno anche gli Stati Uniti, visto che sono già sorti i primi dubbi per l’evento ad Austin (e si vocifera anche in Argentina).

“Si rende necessario posticipare il Thailand Grand Prix 2020, in programma al Buriram a fine marzo, a tempo indeterminato” hanno dichiarato le autorità locali. “Il Covid-19 è stato dichiarato una malattia pericolosa, dall’impatto mondiale. Questo provvedimento riflette le intenzioni del Governo di seguire con attenzione e grande serietà l’evolversi della situazione.” Tutto questo nonostante la riunione svolta nel corso dei test MotoGP, in cui venivano sciolti i dubbi a proposito del primi GP stagionali.