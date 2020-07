Alex Rins, corsa contro il tempo: continuano le terapie alla spalla lesionata, obiettivo il GP d'Andalucía. Ce la farà? "Giovedì valuteremo" ha detto Brivio.

Suzuki aveva ben altre aspettative per il primo Gran Premio MotoGP del 2020. È arrivato invece un doppio zero, aggravato dall’infortunio ad una spalla di Alex Rins. Si guarda con apprensione alla situazione dello spagnolo: per i dottori Mir e Charte, che l’hanno esaminato, il recupero potrebbe essere lungo. Il pilota invece vuole tornare in azione già in questi giorni per il Gran Premio d’Andalucía. Ce la farà?

“In questi giorni Alex si è sottoposto a vari trattamenti” ha dichiarato il team manager Davide Brivio. “Giovedì valuteremo nuovamente le sue condizioni, parleremo col personale medico per capire se risulterà idoneo ed in grado di disputare il Gran Premio.” Ricordiamo che in seguito all’incidente in Q2 Rins ha riportato la lussazione della spalla destra, più una piccola frattura alla testa dell’omero ed alcuni danni ai muscoli.