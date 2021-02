MotoGP, date ed orari delle presentazioni dei team per il 2021

Ci avviciniamo alle prime presentazioni delle squadre MotoGP per la stagione 2021. Quattro finora le date ufficiali, molte altre da confermare.

Si avvicina il tempo delle presentazioni dei team MotoGP, ma al momento non tutte le date sono note. Al momento infatti ne conosciamo solamente quattro, mentre per tutte le altre ancora non ci sono ufficialità. Certo è che a breve verrà svelata qualche prima colorazione per il Mondiale 2021. Vediamo al momento cosa sappiamo.

Aprirà le danze Esponsorama Racing, pronta per presentare i suoi due rookie Enea Bastianini e Luca Marini. L’evento del 5 febbraio sarà chiaramente online, trasmesso in diretta a partire dalle 18:00 sul profilo instagram della squadra. Pochi giorni ed ecco di scena il Ducati Team, che alzerà i veli sulla nuova Desmosedici GP assieme alla rinnovata line-up, composta da Jack Miller e Francesco Bagnaia. Anche questa chiaramente è una presentazione via web, in diretta il 9 febbraio dalle 16:00 sul sito ufficiale e sul canale YouTube della squadra.

Evento online congiunto per KTM Factory ed il suo team satellite Tech3. Questo avrà luogo il 12 febbraio, ancora non è stato confermato l’orario. Segue la presentazione del Monster Energy Yamaha, con Maverick Viñales ed il ‘promosso’ Fabio Quartararo al primo evento con i nuovi colori per la stagione 2021. Tutti collegati sul sito della squadra alle 10:30 del 15 febbraio. Per le altre squadre solo qualche ipotesi: forse Petronas sarà poco dopo il team ufficiale, si ipotizza Suzuki appena prima dei test in Qatar. Ma è tutto da confermare.

Aggiungiamo anche l’unica presentazione finora confermata per Gresini Racing, che dovrà fare a meno del suo boss al momento. Le squadre schierate nelle categorie Moto2 e Moto3 verranno presentate il 17 febbraio alle ore 11:00.

Le date confermate

Esponsorama Racing: venerdì 5 febbraio, ore 18:00

Ducati Team: martedì 9 febbraio, ore 16:00

KTM Factory-KTM Tech 3: venerdì 12 febbraio

Monster Energy Yamaha: lunedì 15 febbraio, ore 10:30

Team Suzuki Ecstar: da confermare

Repsol Honda: da confermare

Aprilia Racing Team Gresini: da confermare

Petronas Yamaha SRT: da confermare

LCR Honda: da confermare

Pramac Racing: da confermare