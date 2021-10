MotoGP, Darryn Binder come Miller: ecco l’accordo con RNF Team

Darryn Binder in MotoGP nel 2022. Ufficializzato il 'doppio salto' di categoria per il pilota sudafricano, che approderà in RNF Team.

Una voce che andava avanti da tempo ha trovato finalmente conferma. Darryn Binder seguirà lo stesso percorso di Jack Miller, ovvero il passaggio diretto dalla Moto3 alla MotoGP. Il pilota sudafricano, fratello dell’alfiere KTM Brad, si unirà a RNF Team affiancando il già annunciato Andrea Dovizioso. Un salto in avanti nella stessa struttura in cui corre in classe minore, ma un bell’azzardo, visto che evita la categoria intermedia per passare direttamente in top class.

“Un caloroso benvenuto a Darryn” è il primo commento di Lin Jarvis. Sottolineando che “È un nuovo inizio per il team satellite Yamaha e siamo contenti di avere un giovane pilota come lui, come accaduto con Fabio e Franco. La nostra prima missione è sviluppare i giovani talenti, cosa che Darryn ha dimostrato di essere in più occasioni in Moto3.” Da parte del minore di casa Binder, “Sono davvero grato per questa occasione, è un sogno. Non mi aspettavo il passaggio diretto dalla Moto3 alla MotoGP, ma sono pronto per la sfida!”

