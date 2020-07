Danilo Petrucci si lascia alle spalle un primo GP difficile. Ma i problemi a collo e stomaco sono risolti. "Potenziale per lottare nelle posizioni che contano."

Poche giornate di pausa tra una gara e l’altra, ma che hanno fatto bene a Danilo Petrucci, non al top della forma nel primo GP MotoGP della stagione. Il ternano infatti risentiva ancora dei postumi di un incidente avvenuto nel corso dei test, a cui si sono aggiunti problemi di stomaco (forse per allergia agli antidolorifici). È arrivato un piazzamento in top ten, ma il pilota Ducati vuole di più, sicuro di avere il potenziale per lottare nelle prime posizioni.

Bisogna lasciarsi immediatamente alle spalle un fine settimana piuttosto complicato. “Ho chiuso tra i primi dieci solo perché Márquez e Mir sono caduti, oltre al ritiro di Rossi” ha ammesso ‘Petrux’ alla fine della gara di domenica. “Non avevo un buon feeling con la moto e fisicamente ero in condizioni difficili.” Come detto, qualche giorno di riposo è stato positivo: “Ho risolto i problemi di stomaco ed il collo sta molto meglio.”

Questo weekend si corre nuovamente a Jerez per il Gran Premio d’Andalucía. “Non è il tracciato ideale per la nostra moto, ma sembra guai fisici posso migliorare sensibilmente. Abbiamo il potenziale per lottare nelle posizioni che contano, come hanno dimostrato Dovizioso, Miller e Bagnaia. Il mio obiettivo quindi sarà mantenermi in top 5.” Non manca un pensiero ai colleghi infortunati: “Spero che Marc, Cal e Alex riescano a tornare presto in azione.”