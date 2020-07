A Jerez scatta l'ultima stagione MotoGP di Danilo Petrucci con i colori Ducati. Nell'attesa, il pilota ternano non si è risparmiato al Mugello.

Ripartenza MotoGP ormai alle porte, ma i piloti colgono ogni attimo disponibile per realizzare gli ultimi test. Come Danilo Petrucci, in questi giorni in azione al Mugello con una Ducati stradale prima di mettersi in viaggio per Jerez. Da lì partirà quella che sarà la sua ultima stagione nel team ufficiale della struttura di Borgo Panigale, prima di vestire i colori KTM Tech3 nel 2021.

Una lunga storia (nel 2015 approda in Pramac Ducati, nel 2019 viene ‘promosso’ nella squadra factory) che alla fine di quest’anno solare volgerà al termine. Nel suo palmares in rosso vanta otto podi, tra i quali spicca in particolare la strepitosa vittoria ottenuta l’anno scorso proprio sul tracciato toscano. C’è voglia di ‘riscatto’, per dimenticare una seconda parte di 2019 sottotono. Certo è che ‘Petrux’ è determinato a chiudere nel migliore dei modi l’esperienza vissuta con Ducati, a partire da Jerez il prossimo fine settimana.

Quel che è certo è che il suo arrivo in KTM viene ben visto da vertici e piloti. Pit Beirer l’ha definito “Un ragazzo col giusto atteggiamento, che ha ancora tanto da dimostrare in MotoGP.” Hervé Poncharal ne ha parlato come di un “uomo-squadra, ‘normale’ e carismatico.” Per Miguel Oliveira poi è “Un’ottima aggiunta, ci aiuterà molto nello sviluppo della moto.” Si preannuncia una bella sfida per il trentenne pilota ternano, chissà dove lo porterà? Ma prima c’è un altro impegno: bisogna chiudere in bellezza con la Rossa.