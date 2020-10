Danilo Petrucci sorpreso a fine gara dalla telefonata della mamma. "A Le Mans negli ultimi due anni, mi domandavo se avrei fatto podio senza di lei..." ha scherzato il pilota.

Appena conclusa la gara MotoGP a Le Mans, c’è stato un momento emozionante per Danilo Petrucci. Nell’angolo delle interviste il neo vincitore è stato sorpreso da una telefonata particolare. “Ciao mamma!” è stata la sorpresa reazione del pilota Ducati, accompagnata da una risata. Proprio lei, per la prima volta assente in Francia dopo aver presenziato negli ultimi due anni (“Perché a Le Mans vai bene”), ha voluto fare subito i complimenti al figlio per la splendida vittoria appena conquistata. Un risultato davvero significativo dopo un periodo difficile.