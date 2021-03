MotoGP, Danilo Petrucci: “Al momento sono un po’ ‘bloccato'”

Danilo Petrucci non proprio soddisfatto della prima giornata a Losail. Anche se vale per tutte le KTM... "Mi manca stabilità, devo ancora scoprire la moto."

Danilo Petrucci 20° nella prima giornata di prove libere a Losail. Non esattamente ciò che si aspettava nel suo esordio ufficiale in sella alla RC16. Anche se dobbiamo evidenziare il fatto che pure le altre KTM sono in quelle posizioni dopo il primo giorno di GP… Ma il ternano vuole guardare il lato positivo, ovvero i miglioramenti in termini di riferimenti cronometrici. Ma non cerca scuse e pensa solo a lavorare nelle ultime libere per trovare qualcosa che permetta ulteriori passi avanti.

“Certo ci aspettavamo qualcosa di più” ha ammesso ‘Petrux’ alla fine del venerdì in Qatar. Sottolineando in particolare che “Non ho un buon set-up per quanto mi riguarda e non è semplice recuperare in un weekend di gara. La moto è instabile, nelle ultime tornate non c’è modo di aggiustarla per ora e perdo circa due decimi a curva!” In sostanza, “Devo ancora scoprire la moto, stiamo andando un passo alla volta. Il fatto di essere in difficoltà non è una scusa, ma un dato di fatto: anche le altre KTM sono nella stessa situazione.”

Non sarà un sabato semplice. “Al momento sono un po’ ‘bloccato’, per esempio in frenata. Non mi aiuta il fatto di aver perso dei giorni di test. Sappiamo anche che Losail è un tracciato particolare per la KTM e non siamo nella situazione in cui avremmo voluto trovarci. Ma continueremo a lavorare per trovare la soluzione migliore, i tempi poi verranno.”

Gli orari del GP

Foto: motogp.com