MotoGP, Daniel Ricciardo: “Per Jack Miller è arrivato il momento giusto”

Daniel Ricciardo incita il connazionale Jack Miller in vista della nuova stagione MotoGP: "Sappiamo tutti di cosa è capace, vincerebbe anche in motocross".

L’Australia ritorna a recitare un ruolo da protagonista in MotoGP con l’avvento di Jack Miller nel team factory Ducati. Sono in tanti a ritornare con la mente ai tempi di Casey Stoner, a cui risale l’ultimo titolo iridato nella classe regina da parte di Borgo Panigale. Persino un connazionale pilota di Formula 1, Daniel Ricciardo, ripone l’attenzione sulle prossime mosse di ‘JackAss’. Su di lui ci sarà massima pressione già nella stagione 2020, l’ultima con la livrea del team Pramac Racing.

L’ELOGIO DI JACKASS

Il pilota McLaren ha ammesso di aver contattato l’amico Jack Miller per congratularsi del nuovo contratto e fargli gli auguri per il Mondiale MotoGP ormai alle porte. “Gli ho inviato un messaggio dicendo che ero felice per lui ed entusiasta di vedere cosa poteva fare. Quando dico di cosa è capace, penso che tutti sappiamo di cosa è capace, ma avere una migliore possibilità di salire sul podio e tornare nella cerchia dei vincitori sarà molto bello. Sono davvero felice per Jack – ha detto nel podcast ‘In the Fast Lane’-. È un bravo ragazzo e penso che sia davvero maturato come pilota e cresciuto. Questo è il momento perfetto per lui per arrivare al contratto che ha guadagnato“.

Entrambi australiani, sono rimasti un po’ confinati dal mondo durante il periodo della quarantena per l’emergenza Covid. “Sembra che facciamo le stesse cose. Ritengo che potrebbe avere successo anche come pilota professionista di motocross. È molto bravo, la cosa non mi sorprende”. Pensando a Jack Miller e agli altri piloti della MotoGP, Daniel non nasconde una certa ammirazione per questi atleti sulle due ruote. “Li invidio dato che ciò che sono in grado di fare dentro e fuori pista è davvero qualcosa di unico”. Il pilota Pramac è tornato in Europa meno di un mese fa e non ha perso tempo ad organizzare un test privato in Catalunya con una Panigale V4R.

Video: Instagram @jackmilleraus