MotoGP: Dani Pedrosa al lavoro per il prototipo KTM 2021

Dani Pedrosa attivissimo in quest'ultimo periodo tra Valencia e Jerez. Il collaudatore KTM ha iniziato a lavorare sui prototipi della RC16 in ottica 2021.

Finale di stagione per il Mondiale MotoGP, ma si pensa già al 2021. Almeno questi sembrano i programmi di KTM, visto che Dani Pedrosa ha appena completato due intense giornate di test a Jerez de la Frontera (dopo aver girato in precedenza anche a Valencia). Un ritorno sulla pista andalusa ad oltre un anno di distanza dall’ultima volta per il tester della casa di Mattinghofen, che sta lavorando a pieno ritmo per la prossima stagione, la prima senza concessioni per la struttura austriaca.

Tracciato ‘trafficato’ vista anche la presenza del collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori e di Max Biaggi, sempre per la squadra di Noale. Test chiaramente svolti a porte chiuse e rispettando le strette misure di sicurezza adottate in questo periodo difficile. Quel che sappiamo grazie al Diario de Jerez è che Dani Pedrosa sta lavorando ai nuovi prototipi KTM per la stagione MotoGP 2021. Una conferma di quanto aveva già affermato in precedenza Sebastian Risse, che parla di “nuova sfida” per il prossimo anno.