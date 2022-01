MotoGP, Dall’Igna svela la nuova Ducati: rebus Jack Miller

La nuova Ducati Desmosedici GP22 presentata da Gigi Dall'Igna. Nella stagione 2022 di MotoGP Jack Miller si gioca il suo futuro con il marchio emiliano.

La nuova Ducati Desmosedici GP è scesa in pista con Michele Pirro nello shakedown a Sepang. Si iniziano a intravedere le prime modifiche ingegneristiche ideate dal Direttore Generale Gigi Dall’Igna e dai suoi uomini. Scarichi diversi, un aero-pack differente e un’evoluzione del motore sono le caratteristiche salienti del prototipo MotoGP 2022. A breve in pista anche la nuova carena che approfondiremo nelle prossime ore con l’esperto Alex Design.

Le prime novità della GP22

Nella prima giornata dello shakedown la Casa di Borgo Panigale ha svelato anche le nuove livree. La prima novità che salta all’occhio è la nuova tonalità di rosso: “Avere il Rosso Ducati sulla moto è una bella novità, è da qualche anno che non succedeva“. Ma è la parte meccanica a destare maggior attenzione e che farà la vera differenza in pista. “Il motore è completamente nuovo, l’0biettivo è trovare più cavalli, è come sempre la nostra filosofia principale. Cavalli ma senza perdere la guidabilità del vecchio motore dove onestamente avevamo raggiunto un bel livello da questo punto di vista. I ragazzi hanno fatto un bel lavoro, vogliamo provarlo su una pista dove il motore conta, come Sepang, dove capiremo se i passi in avanti sono quelli giusti“.

Bagnaia riconfermato, rebus Miller

Lo scorso novembre Ducati aveva portato già alcune novità meno aggiornate nell’ultimo test MotoGP del 2021. “A Jerez avevamo già provato un prototipo di quello che vedremo in maniera definitiva a Sepang. L’abbiamo ulteriormente evoluto – ha aggiunto Dall’Igna -, i nostri piloti erano già soddisfatti di quanto visto a Jerez. Sono curioso di sentire i loro commenti in questo test“. A cominciare da quello di Pecco Bagnaia che a breve rinnoverà il contratto con il marchio emiliano. “Come ho sempre detto un tecnico non vale nulla se non ha un pilota che riesce a mettere bene in pista le idee che si sviluppano in Ducati Corse. Pecco è uno dei migliori talenti in griglia in questo momento“.

Il 2022 sarà un anno cruciale per l’altro pilota del team factory, Jack Miller. Il destino è nelle sue mani, dipenderà molto dai risultati delle prime gare. “Per Jack sarà una stagione importante. Dovrà fare bene, ma questa non è una novità. Tutti in MotoGP devono fare bene, compresi noi tecnici – ha concluso Gigi Dall’Igna -. L’obiettivo è vincere il campionato piloti, l’abbiamo in testa da qualche tempo e dobbiamo picchiare ancora duro per portarlo a casa“.