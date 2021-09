MotoGP, da oggi aperte le prevendite per il 2° round a Misano

Scattano oggi le prevendite per il secondo GP MotoGP a Misano, dal 22 al 24 ottobre. Confermati 25.000 accessi al giorno solo nelle tribune.

Il Misano World Circuit accoglierà ben due eventi MotoGP 2021. La prima tappa del 17-19 settembre è ormai quasi sold out (scadenza alle 12), scattano oggi invece le prevendite per il secondo round. Dal 22 al 24 ottobre infatti le due ruote saranno nuovamente di scena su questo tracciato, per un GP del quale verrà comunicata presto la denominazione, assieme al poster ufficiale realizzato da Aldo Drudi. Confermati i 25.000 ingressi al giorno, tutti in tribuna, nel rispetto delle regole per garantire la sicurezza di tutti gli appassionati.

Primo circuito ad accogliere l’anno scorso i tifosi sugli spalti, quest’anno si replica con un numero maggiore. Come già avvenuto per la Superbike, verranno allestiti anche i laboratori per eventuali tamponi rapidi, al fine di agevolare gli accessi. Non ci sono differenze di prezzi fra i due appuntamenti. Anche nel secondo round è confermata la promozione Family che consente l’ingresso in tribuna agli under 12 al costo di 5 euro. Sempre per agevolare i nuclei famigliari, in Tribuna Gold sconto del 10% ai giovani fra 13 e 16 anni.

I biglietti sono disponibili visitando questo link. Tutte le indicazioni per l’accesso e permanenza in circuito sono disponibili, oltre che sui siti dedicati, anche sulla App MWC, scaricabile per IOS e Android, dedicata anche a tutte le info parcheggi di ogni singola tribuna.