Piloti mondiali in azione sul circuito di Cartagena. L'esordiente MotoGP Jorge Martín, il nostro rookie Moto2 Yari Montella, ed altri. Ecco qualche immagine.

In attesa di marzo e dei primi veri test ufficiali, alcuni piloti si ‘scaldano’ in maniera alternativa. Parliamo ad esempio del circuito di Cartagena, che in questi giorni ha visto vari ragazzi del Mondiale MotoGP in azione su moto stradali. Rappresentanti di ogni categoria, esordienti o meno: facciamo qualche nome.

Citiamo Jorge Martín, al debutto quest’anno in classe regina con Pramac Racing. Manca ancora un po’ per conoscere la sua Desmosedici GP, ma nel frattempo ha messo a referto svariati giri con una Panigale V4S. “L’inizio di una nuova era!”, come lui stesso ha commentato.