MotoGP, Crutchlow affonda la Honda: “Avrei capito Dovizioso, ma Pol…”

Cal Crutchlow meravigliato che Honda abbia scelto Pol Espargarò per la prossima stagione MotoGP: "Ha fatto un solo podio in tanti anni".

Cal Crutchlow non può nascondere l’amarezza dopo che Honda gli ha chiuso le porte nella stagione MotoGP 2021. L’arrivo di Pol Espargarò estromette il britannico dai progetti HRC e per lui sì che resta una decisione “incomprensibile”. “Non è stata una sorpresa per me. Lo sapevo da molto e loro [Honda] sapevano che avevo chiesto di parlare con altri team. Mi sorprende chi hanno scelto. Sarebbe logico per me scegliere qualcuno come Dovizioso. Ma hanno scelto un ragazzo [Espargarò, ndr] che ha fatto un podio in MotoGP in [sei] anni. Poi hanno spostato Alex, per lui è brutto essere immediatamente trasferito fuori dal team factory“.

Il passato non si cancella

Cinque anni bellissimi tra Honda e Cal Crutchlow non verranno certamente cancellati da questo finale a sorpresa. D’altronde Lucio Cecchinello non può celare una certa amarezza per le decisioni prese dai vertici giapponesi. Bisogna però fare buon viso a cattivo gioco. “Abbiamo conquistato 3 vittorie e 12 podi, sono l’unico in Honda che si è avvicinato a Marc negli ultimi quattro anni. Ho fatto un buon lavoro e il team ha fatto un buon lavoro“, riporta Crash.net. “Continuerò a fare del mio meglio per il resto dell’anno“.

Nel week-end di Jerez bisogna fare i conti anche con il caldo torrido e il grip che latita. Eppure Marc Marquez ha dimostrato che la RC213V può recitare un ruolo da protagonista. “Nel complesso il nuovo pneumatico è buono per il campionato. Abbiamo più aderenza. Ma crea più problemi, soprattutto per la nostra Honda, perché siamo troppo abituati alla moto che scivola in curva“. Michelin non ha avuto modo di apportare modifiche anche alla costruzione anteriore. “Ora abbiamo più grip che spinge la parte anteriore più del solito… Il problema è che quando la moto non va in pista è difficile vedere [i problemi]. Ma ora abbiamo iniziato a guidare, guarderanno quello che abbiamo fatto oggi e lavoreremo domani. Possiamo rimetterci al lavoro“.