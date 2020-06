MotoGP, cosa dicono i bookmakers: Valentino Rossi iridato a quota 25

Stando a quanto riportato dai principali bookmakers, il secondo nella lista dei favoriti è Maverick Vinales, con una quotazione totalmente differente, pari ad almeno 5.50, anche se spesso e volentieri si arrivare a toccare sei volte la posta. Il terzo pilota secondo i pronostici dei bookmakers risponde al nome di Andrea Dovizioso, ma anche in questo caso le quote si aggirano tra 7.50 e 10. Molto più alte le quote legate ad una possibile impresa di Valentino Rossi. La vittoria nel Mondiale sarebbe del tutto inaspettata e le principali piattaforme online la quotano almeno 25 volte la posta.

Sul web ci sono numerosi portali che offrono la possibilità di piazzare delle puntate sul motorsport. Prima di iniziare a scommettere, però, è fondamentale approfondire quali siano i migliori e più sicuri portali online dedicati al gioco d’azzardo. In tal senso, il consiglio migliore da seguire è quello di dare un’occhiata su casinosicurionline.net, in cui si possono trovare le piattaforme più affidabili e di qualità presenti sul web.

Le alternative e le possibili sorprese

Un pilota che prima non abbiamo nominato, ma che potrebbe davvero dare tanto filo da torcere al pilota spagnolo è sicuramente Fabio Quartararo. Il francese proverà a fare il colpaccio nella stagione MotoGP 2020 e lottare fino all’ultimo per vincere il suo primo titolo mondiale, visto che potrà contare su una Yamaha M1 factory.

Più staccati, invece, sia Alex Rins che Franco Morbidelli, pur avendo concrete chance di lottare per il podio. A patto, però, che il quartetto composto da Marquez, Dovizioso, Vinales e Quartararo lasci per strada qualche punto. E in questo gruppetto di “inseguitori” si potrebbe inserire Danilo Petrucci, il pilota italiano che tanto ha fatto bene all’inizio del 2019. Infine, diamo un’occhiata a qualche nome che potrebbe sorprendere un po’ tutti. Senza ombra di dubbio, il fratellino di Marc Marquez, Alex, potrebbe essere davvero la grande sorpresa, trasformando la lotta per il primo posto come un affare di famiglia.