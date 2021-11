MotoGP, colpo di mercato: Francesco Guidotti lascia Ducati per KTM

Francesco Guidotti dalla stagione MotoGP 2022 passerà in KTM. L'ex team manager del team Ducati Pramac lascia il team di Paolo Campinoti.

KTM è il costruttore maggiormente deluso dalla stagione MotoGP 2021. La Casa di Mattighofen ha deciso quindi di cambiare qualcosa all’interno del box e strappa un pezzo da novanta a Ducati: Francesco Guidotti. Il team manager del team Pramac passerà con i colori arancioni. L’ex ingegnere Ducati Fabio Sterlacchini, arrivato a Munderfing nel luglio 2021, è stato promosso a “MotoGP Head of Technology” al posto di Mike Leitner. Insieme a tecnici di punta come Trieb, Risse, Marco Bertolatti e così via, forma ora il comitato tecnico di gestione per lo sviluppo della MotoGP.

Per Francesco Guidotti si tratta di un ritorno, dato che ha già ricoperto il ruolo di team manager KTM dal 2006 al 2009. Resterà fuori dalle decisioni tecniche e si occuperà della gestione del team operativo. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, scrollandosi ogni responsabilità tecnica. Per quanto riguarda la line-up piloti del team factory resterà invariata, con Miguel Oliveira e Brad Binder. Nuova la formazione della squadra satellite Tech3, che competerà nella prossima stagione con i due rookie Raul Fernandez e Remy Gardner.

KTM ha acquisito un notevole know-how negli ultimi anni, coinvolgendo ingegneri e tecnici di Honda, Yamaha, Suzuki, Aprilia e Ducati. Francesco Guidotti ha lavorato in Pramac-Ducati al fianco di grandi assi come Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Johann Zarco. Adesso per Paolo Campinoti si presente il difficile compito di rimpiazzare una figura centrale nella gestione del team.

Foto: Getty Images